С 1 июня в Украине возобновляют работу спортивные клубы. В условиях коронавируса работа тренажерных залов и бассейнов будет с ограничениями.
Так, спортивные учреждения смогут работать только при таких условиях:
- Сотрудники должны быть в маске или респираторе. Перед сменой проводится температурный скрининг. Те, у кого температура выше 37,2° C не допускаются к работе.
- При входе проверка температуры всем посетителям. Люди, у которых температура выше 37,2° также не допускаются к тренировкам.
- На входе должно быть место для средств обработки рук. Это должны быть спиртосодержащие антисептики с концентрацией активнодействующего вещества более 60% и более 70% для этиловых спиртов.
- На 10 кв. м. разрешается пребывание не более одного человека для индивидуальных занятий, для групповых – не более чем один человек на 5 кв. м.
- Групповые тренировки разрешаются только по предварительной записи.
- Транслировать на экранах и объявлять меры индивидуальной профилактики.
- Одновременно использовать раздевалки душевые кабины на уровне не более 50%. Использовать клиенты должны только каждый второй шкафчик.
- Расстояние между тренажерами для кардио-занятий должно быть не менее 2,5 метров.
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На период карантина запрещается:
- Пользоваться многоразовыми полотенцами, которые выдает спортивный клуб.
- Размещать в доступе клиентов любых полиграфических материалов.
- Оказывать услуги массажа.
- Функционирование фитнес-баров, детских комнат и кулеров с водой.
- Одновременно пользоваться тренажерными залами.
- Проводить групповые занятия для более 10 человек, которые предполагают физический контакт.
- Проводить групповые занятия для детей в возрасте до 12 лет.
- Выдавать клиентам полотенца.
Бассейн работать может только при соблюдении таких правил:
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- Только для индивидуального посещения.
- Для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
- Если на индивидуальных занятиях в 50-метровых бассейнах будут присутствовать не более 4 человек на одной дорожке.
- При условии нахождения на одной дорожки в 25-метровых бассейнах не более 2 человек.
Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин.