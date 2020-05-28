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Факты / Украина / Общество

Тренировки на карантине: список запретов в бассейнах и тренажерных залах (ДОКУМЕНТ)

С 1 июня в Украине возобновляют работу спортивные клубы. В условиях коронавируса работа тренажерных залов и бассейнов будет с ограничениями.

Так, спортивные учреждения смогут работать только при таких условиях:

  • Сотрудники должны быть в маске или респираторе. Перед сменой проводится температурный скрининг. Те, у кого температура выше 37,2° C не допускаются к работе.
  • При входе проверка температуры всем посетителям. Люди, у которых температура выше 37,2° также не допускаются к тренировкам.
  • На входе должно быть место для средств обработки рук. Это должны быть спиртосодержащие антисептики с концентрацией активнодействующего вещества более 60% и более 70% для этиловых спиртов.
  • На 10 кв. м. разрешается пребывание не более одного человека для индивидуальных занятий, для групповых – не более чем один человек на 5 кв. м.
  • Групповые тренировки разрешаются только по предварительной записи.
  • Транслировать на экранах и объявлять меры индивидуальной профилактики.
  • Одновременно использовать раздевалки душевые кабины на уровне не более 50%. Использовать клиенты должны только каждый второй шкафчик.
  • Расстояние между тренажерами для кардио-занятий должно быть не менее 2,5 метров.

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На период карантина запрещается:

  • Пользоваться многоразовыми полотенцами, которые выдает спортивный клуб.
  • Размещать в доступе клиентов любых полиграфических материалов.
  • Оказывать услуги массажа.
  • Функционирование фитнес-баров, детских комнат и кулеров с водой.
  • Одновременно пользоваться тренажерными залами.
  • Проводить групповые занятия для более 10 человек, которые предполагают физический контакт.
  • Проводить групповые занятия для детей в возрасте до 12 лет.
  • Выдавать клиентам полотенца.

Бассейн работать может только при соблюдении таких правил:

    • Только для индивидуального посещения.
    • Для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
    • Если на индивидуальных занятиях в 50-метровых бассейнах будут присутствовать не более 4 человек на одной дорожке.
    • При условии нахождения на одной дорожки в 25-метровых бассейнах не более 2 человек.

Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин.

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