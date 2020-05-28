В Пески-Радьковском психоневрологическом интернате Харьковской области зафиксировали вспышку коронавируса.

У 10 человек тест подтвердил инфицирование Covid-19, из них семь — обслуживающий персонал.

— 27 человек из числа персонала находятся на самоизоляции, в частности директор, — сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага.

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По его словам, с 8.00 28 мая в интернат ограничивают доступ, вход в учреждение контролируют правоохранители. Сейчас в интернате проживают 119 человек, из них 85 — обслуживающий персонал, самому молодому подопечному — 30 лет, самому старшему — 98.

Напомним, на 28 мая 2020 года в Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса, за сутки заболели 477 человек.

Источник: Юрий Шпарага