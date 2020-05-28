По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 новых случая коронавируса. За минувшие сутки Covid-19 заболели 477 людей.

В целом заболели 1 627 детей и 4 345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1 362 ребенка и 3 534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 872 человека, из них 265 детей и 811 медиков.

Подключены к аппарату искусственной вентиляции 263 пациента, в том числе один ребенок и 22 медика.

Умерли от болезни 669 больных, а вот вылечились 8 439 уже пациентов. Среди тех, кто выздоровел, — 2 089 медработников и 555 детей.

32 медика умерли от осложнений, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 947 случаев;

Волынская область — 851 случай;

Днепропетровская область — 920 случаев;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 673 случая;

Закарпатская область — 1 124 случая;

Запорожская область — 425 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 339 случаев;

Кировоградская область — 495 случаев;

Киев — 2 793 случая;

Киевская область — 1 517 случаев;

Львовская область — 1 513 случаев;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 282 случая;

Одесская область — 861 случай;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1 588 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1 131 случай;

Харьковская область — 981 случай;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 386 случаев;

Черновицкая область — 3 201 случай;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 140 случаев.

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По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1 110 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений.

Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

В каких областях украинцы больше всего придерживаются самоизоляции:

Ивано-Франковск — 30,5%;

Киев — 29,03%;

Черновцы — 27,34%;

Черкассы — 26,79%;

Луцк — 26,62%.

Напомним, 27 мая в Украине снова упал прирост больных Covid-19. За сутки зафикусувалы 321 новый случай, в целом количество заболевших составило 21 905.