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В Украине резко выросло количество новых случаев Covid-19, за сутки — 477

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 новых случая коронавируса. За минувшие сутки Covid-19 заболели 477 людей.

В целом заболели 1 627 детей и 4 345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1 362 ребенка и 3 534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 872 человека, из них 265 детей и 811 медиков.

Подключены к аппарату искусственной вентиляции 263 пациента, в том числе один ребенок и 22 медика.

Умерли от болезни 669 больных, а вот вылечились 8 439  уже пациентов. Среди тех, кто выздоровел, — 2 089 медработников и 555 детей.

32 медика умерли от осложнений, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 947 случаев;
  • Волынская область — 851 случай;
  • Днепропетровская область — 920 случаев;
  • Донецкая область — 158 случаев;
  • Житомирская область — 673 случая;
  • Закарпатская область — 1 124 случая;
  • Запорожская область — 425 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 339 случаев;
  • Кировоградская область — 495 случаев;
  • Киев — 2 793 случая;
  • Киевская область — 1 517 случаев;
  • Львовская область — 1 513 случаев;
  • Луганская область — 45 случаев;
  • Николаевская область — 282 случая;
  • Одесская область — 861 случай;
  • Полтавская область — 268 случаев;
  • Ровенская область — 1 588 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1 131 случай;
  • Харьковская область — 981 случай;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 386 случаев;
  • Черновицкая область — 3 201 случай;
  • Черкасская область — 401 случай;
  • Черниговская область — 140 случаев.

коронавірус в україні 28 травня

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1 110 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений.

Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

В каких областях украинцы больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 30,5%;
  • Киев — 29,03%;
  • Черновцы — 27,34%;
  • Черкассы — 26,79%;
  • Луцк — 26,62%.

Напомним, 27 мая в Украине снова упал прирост больных Covid-19. За сутки зафикусувалы 321 новый случай, в целом количество заболевших составило 21 905.

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