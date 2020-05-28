По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 новых случая коронавируса. За минувшие сутки Covid-19 заболели 477 людей.
В целом заболели 1 627 детей и 4 345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1 362 ребенка и 3 534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 872 человека, из них 265 детей и 811 медиков.
Подключены к аппарату искусственной вентиляции 263 пациента, в том числе один ребенок и 22 медика.
Умерли от болезни 669 больных, а вот вылечились 8 439 уже пациентов. Среди тех, кто выздоровел, — 2 089 медработников и 555 детей.
32 медика умерли от осложнений, среди детей летальных случаев не зафиксировано.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 947 случаев;
- Волынская область — 851 случай;
- Днепропетровская область — 920 случаев;
- Донецкая область — 158 случаев;
- Житомирская область — 673 случая;
- Закарпатская область — 1 124 случая;
- Запорожская область — 425 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 339 случаев;
- Кировоградская область — 495 случаев;
- Киев — 2 793 случая;
- Киевская область — 1 517 случаев;
- Львовская область — 1 513 случаев;
- Луганская область — 45 случаев;
- Николаевская область — 282 случая;
- Одесская область — 861 случай;
- Полтавская область — 268 случаев;
- Ровенская область — 1 588 случаев;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область — 1 131 случай;
- Харьковская область — 981 случай;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 386 случаев;
- Черновицкая область — 3 201 случай;
- Черкасская область — 401 случай;
- Черниговская область — 140 случаев.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Центр поступило 1 110 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений.
Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.
В каких областях украинцы больше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 30,5%;
- Киев — 29,03%;
- Черновцы — 27,34%;
- Черкассы — 26,79%;
- Луцк — 26,62%.
Напомним, 27 мая в Украине снова упал прирост больных Covid-19. За сутки зафикусувалы 321 новый случай, в целом количество заболевших составило 21 905.