По состоянию на 28 мая коронавирус в Житомире обнаружили у 16 медработников.

Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы им. Гербачевского Богдан Леськив.

В больнице закрыли хирургическое отделение и операционную, однако отправлять медучреждение на карантин не будут.

— Заболели медработники. Они сейчас изолированы. Мы действовали в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, там все расписано, что мы должны делать. Как только мы узнали, что тесты показали положительные результаты, они были изолированы, — рассказал Богдан Леськив.

Главный врач добавил, что также установлены все контактные лица: сейчас они также находятся на самоизоляции.

Источник: Житомир.info