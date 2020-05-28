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Факты / Украина / Общество

В Житомирской областной больнице Covid-19 обнаружили сразу у 16 медиков

По состоянию на 28 мая коронавирус в Житомире обнаружили у 16 медработников.

Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы им. Гербачевского Богдан Леськив.

В больнице закрыли хирургическое отделение и операционную, однако отправлять медучреждение на карантин не будут.

— Заболели медработники. Они сейчас изолированы. Мы действовали в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, там все расписано, что мы должны делать.

Как только мы узнали, что тесты показали положительные результаты, они были изолированы, — рассказал Богдан Леськив.

Главный врач добавил, что также установлены все контактные лица: сейчас они также находятся на самоизоляции.

Источник: Житомир.info 

Фото: Dreamstime

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