27 мая на Донбассе украинские военные сбили вражеский беспилотник типа Квадрокоптер.

В течение суток российские боевики семь раз нарушали режим тишины и стреляли из запрещенных минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

По информации штаба ООС, во время боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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Под обстрелы попали украинские позиции в районе Новотроицкого, Широкино, Старогнатовки, Луганского, Крымского и Новолуганского.

Боевики продолжают использовать минометы калибров 120 мм и 82 мм, запрещенные Минскими договоренностями.

Напомним, СБУ объявила в розыск группу боевиков, причастных к артиллерийскому обстрелу позиций ООС в районе Бахмутской трассы на Луганщине 26 мая 2018 года. Им грозит пожизненное заключение.