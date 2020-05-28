Закон о внутреннем водном транспорте — важный шаг к ЕС

Законопроект о внутреннем водном транспорте — это документ о реках, который должен объединить интересы государства и бизнеса и способствовать речным перевозкам. Об этом заявил Владислав Криклий во время онлайн-пресс-конференции.

Министр инфраструктуры назвал символичным то, что завтра стартует летняя навигация, поэтому когда депутаты примут законопроект в целом, будет уже постоянное и стабильное финансирование.

— Днепр — важная транспортная артерия, которая объединяет Украину как морское государство с Европой, а за всю независимость его почти не использовали. Поэтому эта реформа является приоритетной для президента, — говорит министр.

Со своей стороны ЕС поддерживает законопроект о ВВТ и считает, что он очень важный.

— Поскольку это вопрос включен в соглашение об ассоциации, Украина должна гармонизировать свое законодательство с законодательством Европы, — отметил посол ЕС Маат Маасикас.

По его словам, сейчас возможности Днепра используются лишь на 10%, а закон позволит открыть для Украины континентальные перевозки и рынок всей Европы.

Одна из задач министерства — перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок, отметил Криклий. Это позволит разгрузить дороги и экономить до 250 млн грн в год на ремонте автодорог.

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Принятие законопроекта в целом позволит:

Модернизировать шлюзы, поскольку сейчас они на 75% изношены.

Либерализовать рынок, который разовьет международную торговлю и поможет быстрее выйти на планируемый объем грузоперевозок.

Реализовать бесплатное прохождение шлюзов, освобождение судов внутреннего плавания от портовых сборов, что будет стимулировать речные перевозки.

Привлечь инвестиции для судостроения, сейчас возраст судов 30+.

По словам Криклия, одна из главных задач проекта закона — чтобы проще, легче и лучше работалось бизнесу и была мотивация развивать речные перевозки. С помощью реформы грузопоток возрастет уже за следующие два года. Посол ЕС заверил, что Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили финансовую заинтересованность в этом проекте и готовы выделять Украине средства.

К слову, Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 поезда, но их количество могут увеличить. Об этом сообщил Владислав Криклий в своем Telegram-канале.