Закон о внутреннем водном транспорте — важный шаг к ЕС

Законопроект о внутреннем водном транспорте — это документ о реках, который должен объединить интересы государства и бизнеса и способствовать речным перевозкам. Об этом заявил Владислав Криклий во время онлайн-пресс-конференции.
Министр инфраструктуры назвал символичным то, что завтра стартует летняя навигация, поэтому когда депутаты примут законопроект в целом, будет уже постоянное и стабильное финансирование.
— Днепр — важная транспортная артерия, которая объединяет Украину как морское государство с Европой, а за всю независимость его почти не использовали. Поэтому эта реформа является приоритетной для президента, — говорит министр.
Со своей стороны ЕС поддерживает законопроект о ВВТ и считает, что он очень важный.
— Поскольку это вопрос включен в соглашение об ассоциации, Украина должна гармонизировать свое законодательство с законодательством Европы, — отметил посол ЕС Маат Маасикас.
По его словам, сейчас возможности Днепра используются лишь на 10%, а закон позволит открыть для Украины континентальные перевозки и рынок всей Европы.
Одна из задач министерства — перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок, отметил Криклий. Это позволит разгрузить дороги и экономить до 250 млн грн в год на ремонте автодорог.
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Принятие законопроекта в целом позволит:
- Модернизировать шлюзы, поскольку сейчас они на 75% изношены.
- Либерализовать рынок, который разовьет международную торговлю и поможет быстрее выйти на планируемый объем грузоперевозок.
- Реализовать бесплатное прохождение шлюзов, освобождение судов внутреннего плавания от портовых сборов, что будет стимулировать речные перевозки.
- Привлечь инвестиции для судостроения, сейчас возраст судов 30+.
По словам Криклия, одна из главных задач проекта закона — чтобы проще, легче и лучше работалось бизнесу и была мотивация развивать речные перевозки. С помощью реформы грузопоток возрастет уже за следующие два года. Посол ЕС заверил, что Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили финансовую заинтересованность в этом проекте и готовы выделять Украине средства.
К слову, Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 поезда, но их количество могут увеличить. Об этом сообщил Владислав Криклий в своем Telegram-канале.