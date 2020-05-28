Заместителя мэра Борисполя задержали на взятке

Прокуратура Киевской области задержала заместителя городского головы Борисполя и его сообщника по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Чиновник требовал от застройщика взятку в виде трех квартир, обещая взамен не создавать помех при вводе дома в эксплуатацию. Чтобы скрыть этот факт, чиновник привлек посредника.

Их задержали во время передачи документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

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— Кроме того, при оформлении задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сейчас заместителю городского головы и посреднику готовится сообщения о подозрении.

К слову, на днях в Закарпатской области заведующего сектором предотвращения коррупции Главного управления Государственной налоговой службы поймали на взятке.

Мужчина требовал $2 тыс. от владельца строительной фирмы за замалчивание информации о сокрытии реальных доходов от предпринимательской деятельности и указание неправильных сумм в декларации.