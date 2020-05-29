Вспышка коронавируса в столичной больнице скорой помощи. Шестеро медработников госпитализированы в инфекционные больницы, еще 18 контактных, у части из которых положительные результаты тестов — на самоизоляции.

Об этом сообщил руководитель медучреждения Александр Ткаченко.

— 18 человек — это те, которые были в контакте. Часть из них имеет положительное ПЦР, но без клинических проявлений. Они находятся на самоизоляции под наблюдением по месту жительства. Неделю назад к нам был переведен из другой больницы пациент с острым инфарктом миокарда, экспресс-тест у него был отрицательным. Он у нас лечился, но, к сожалению, умер от инфаркта. На вскрытии у него была застойная пневмония, поэтому ему сделали ПЦР-тестирование. Оно оказалось положительным, — Александр Ткаченко, генеральный директор Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, пока закрыто на карантин, там проводят санитарную дезинфекцию. Вместе с тем проверяют и работников травматологии. У одного из тамошних врачей заболела жена.

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— Травматологию мы не закрывали, но мы там тестируем медицинских работников и временно не госпитализируем туда пациентов. Таких больных берет на себя второе отделение травматологии. У нас их два, — уточнил Александр Ткаченко.

В учреждении говорят: состояние всех больных медработников, а это и врачи, и младших медперсонал, удовлетворительное. Еще на днях в тяжелом состоянии в Александровской больнице была кардиолог, но сейчас ее стабилизировали.

— В целом выявлено 21 медработника, инфицированного коронавирусом, но обнаружили их не за один день, а в течение двух недель. Медучреждение оказывает помощь пациентам, которые попадают сюда в экстренных ситуациях, и врачи могут не знать, что работают с больным на Covid-19, ведь нет времени на тестирование, потому что жизнь человека висит на волоске, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он сказал, что в Киеве только за минувшие сутки коронавирус подтвердили в 17 медработников. За весь период пандемии в столице инфицировалось 420 человек. Это 14% от всех больных киевлян.

По словам Кличко, большинство медиков заболели именно на работе.

Ранее Факты ICTV сообщали, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 429 новых случаев Covid-19. Общее количество зараженных возросло до 22 811. выздоровели 495 человек, а 10 больных умерли.