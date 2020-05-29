Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования установил наличие плагиата в научных работах и научной деятельности декана юридического факультета университета Шевченко Ивана Гриценко.

— По результатам проверки предоставленной в письме и приложениях информации, Комитет по вопросам этики установил, что в некоторых научных работах доцент Гриценко допустил обнародование научных результатов, полученных другими лицами, как результатов собственного исследования без указания авторства, — говорится в решении Комитета.

Также доцент публиковал свои старые материалы, выдавая их за новые работы.

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Комитет предоставит КНУ им.Тараса Шевченко все материалы, на основании которых принимались решения о плагиате работ Гриценко, с предложением обеспечить их объективное и беспристрастное рассмотрение.

Также Комитет рекомендует учреждениям высшего образования обратить внимание не необходимость реальной реализации политики, стандартов и процедур соблюдения академической добродетели всеми участниками образовательного процесса.

Напомним, КНУ имени Тараса Шевченко вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии QS World University Rankings.