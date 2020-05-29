Границу с Молдовой открыли, Львовщина продлила ограничения — карантин 29 мая

29 мая Министерство здравоохранения позволило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

В то же время Львовская, Ровенская, Черновицкая и Донецкая области остаются без адаптивных карантинных ограничений.

В ведомстве не рекомендуют выходить на работу на время карантина людям в возрасте от 60 лет. На работу могут выходить только люди из группы риска, которые вовлечены в органах власти, а также в объектах критической инфраструктуры.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 429 новых случаев Covid-19. Общее количество зараженных возросло до 22 811. выздоровели 495 человек, а 10 больных умерли.

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Коронавирус в Киеве

в Киеве зафиксировали 2 849 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки — 56 человек заболели Covid-19, среди них — 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов.

Вспышку коронавируса зафиксировали в столичной больнице скорой помощи. Там 21 медработник больной.

Граница

С 29 мая открыли 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Но стоит учитывать, что полноценное функционирование возможно только, когда пункты пропуска будут открыты с обеих сторон.

Решение об открытии границ не касается пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью — они закрыты.

Также правительство Украины готовится принять изменения в карантин и снять запрет на въезд иностранных граждан.

Регионы

Во Львовской области карантин продлили до 1 июня. Показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды в области — зафиксировали 50 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 1 563.

Как писали Факты ICTV, Новая почта отменяет бесплатное хранение посылок более семи календарных дней с 1 июня.

Бесплатно посылки будут находиться на складе до семи календарных дней, после чего будет происходить начисление оплаты за дополнительное хранение.