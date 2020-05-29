Авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие нового направления: самолеты лоукостера теперь будут летать из Киева в австрийский город Зальцбург и обратно.

Маршрут открывается с 1 июля 2020 года.

— Рейсы будут выполнятся в среду и воскресенье, — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

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Билеты на самолеты по этому маршруту будут стоить от €20.

Напомним, ранее мы писали, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air переносит рейсы из Украины до 15 июня. В связи с отменой рейсов, пассажиры смогут вернуть всю стоимость купленных билетов. Авиакомпания заявила о готовности компенсировать затраты на их приобретение.

Источник: Wizz Air