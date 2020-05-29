PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Билеты от €20: Wizz Air открывает рейс Киев-Зальцбург

Авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие нового направления: самолеты лоукостера теперь будут летать из Киева в австрийский город Зальцбург и обратно.

Маршрут открывается с 1 июля 2020 года.

— Рейсы будут выполнятся в среду и воскресенье, — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Читайте: Wizz Air выплатит 100% компенсации за 50 сорванных рейсов (СПИСОК)

Билеты на самолеты по этому маршруту будут стоить от €20.

Напомним, ранее мы писали, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air переносит рейсы из Украины до 15 июня. В связи с отменой рейсов, пассажиры смогут вернуть всю стоимость купленных билетов. Авиакомпания заявила о готовности компенсировать затраты на их приобретение.

Источник: Wizz Air

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка