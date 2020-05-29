На дорогах столицы образовались заторы. По состоянию на 17.00 Киев стал в 7-балльных пробках.

Так, из-за ремонтных работ машины стали от метро Почайна к Северному мосту. Также стоит мост от заезда на улицу Бальзака к Степану Бандере.

Из центра до Оболони стоит улица Набережно-Рыбальская, а также Набережно-Крещатицкая.

В районе Подола образовались пробки на многих улицах.

Читайте: Транспорт в Киеве будет возить пассажиров по количеству посадочных мест — КГГА

Также машины стоят на проспекте Победы — от метро Нивки до метро Политехнический институт.

Затруднено движение на окружной дороге.

На Левом берегу пока почти без пробок, только небольшие тянучки.

К слову, стоимость билетов в железнодорожном и городском транспорте после ослабления карантина в Украине повышаться не будет.