Мобильные деньги: быстрые и удобные денежные переводы вместо кошелька

Карантин не только вносит коррективы в привычную жизнь украинцев, но и стал стимулом к ​​освоению новых платежных технологий. Многие узнали, как мобильный телефон и смартфон могут заменить привычные наличные и даже банковские карточки. Особенно в этом помогут мобильные финансовые сервисы для тех, кто не имеет банковских карточек.

До карантина передать кому-то деньги вообще не было проблемой — банковский перевод или просто из рук в руки. Но с внедрением карантина доступ к банковским или почтовым отделениям усложнился: одни закрыты, а к работающим очереди на улице. Из-за ограничений движения общественного транспорта даже передать наличные, живя в одном городе, стало сложно.

Счет мобильного телефона вместо кошелька

По данным международной платежной системы MasterCard в Украине 37% людей вообще не имеют банковской карты или счета. Именно сейчас украинцев выручают их мобильные телефоны — многие узнает о возможностях мобильных переводов и даже расчетов.

— Моя мама-пенсионер до сих пор не оформила себе банковской карты. И до карантина я ей переводил деньги просто на банковское отделение — так она и деньги получит, и прогуляется. С внедрением карантина нам пришлось освоить не только смартфон, но и мобильные переводы — это оказывается довольно просто! Теперь мама сама может оплачивать свой домашний интернет, телевидение и даже коммуналку, — делится Дмитрий из Одессы, который нашел удобный способ поддержать финансово маму на Черниговщине.

Как перевести деньги с мобильного счета

Перевести деньги с мобильного на мобильный — не сложнее, чем проверить собственный баланс. Транзакции доступны только абонентам предоплаченной связи. Этот сервис доступен на сайте money.kyivstar.ua/, или в мобильном приложении Смарт-деньги для платформ Android и iOS.

Владельцы кнопочных телефонов могут переводить деньги друг другу с помощью простых USSD-команд *124* сумма перевода *380 номер телефона # и кнопка вызова.

Переводить деньги с баланса мобильного можно как между абонентами сети Киевстар — для них эти транзакции бесплатные, так и абонентам других мобильных операторов — для таких переводов действует комиссия всего 2,5%.

Для осуществления переводов или расчетов достаточно, чтобы на балансе мобильного счета была нужная сумма. Специальная форма на сайте поможет легко и быстро произвести оплату. На этом же сайте можно переводить деньги с баланса мобильного телефона на банковскую карточку.

— Когда мне нужно кому-то из знакомых сбросить небольшую сумму, я даже не спрашиваю у них номера карт — они не всегда есть под рукой, и я не знаю людей, которые наизусть знали бы номер своей карты. Зато номера своих телефонов мы знаем точно, а номера телефонов друг друга мы всегда имеем в записной книжке смартфона. Поэтому я часто просто сбрасываю деньги на баланс мобильного и даю человеку в мессенджер ссылки на сайт Киевстар, где получатель моего перевода при необходимости может перевести деньги с мобильного баланса прямо на банковскую карточку, — рассказала киевлянка Светлана о своем опыте пользования.

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Какие услуги можно оплачивать с мобильного счета

На сайте money.kyivstar.ua более 3 тыс. услуг, которые можно легко оплатить с баланса мобильного номера. К тому же к онлайн-каталогу постоянно присоединяются новые партнеры, поэтому перечень услуг расширяется.

— На моей банковской карточке закончились деньги, когда подошел срок оплаты домашнего интернета. И тут я вспомнил, что на мобильном счете есть определенный запас. Этот избыток пригодился — его я перевел через сайт интернет-провайдера, чтобы не остаться в карантин без интернета. Этих средств мне потом еще и хватило на оплату небольшого кредита — мой банк среди платежных партнеров Киевстар, — вспоминает Сергей из Днепра о своем знакомстве с мобильными платежами.

Абоненты имеют доступ к платежным сервисам финансовых партнеров с помощью ресурсов Киевстар для погашения банковских кредитов и других финансовых учреждений, получение кредитов, оплаты за коммунальные услуги, сервисы международной связи и интернет-провайдеров, за услуги по страхованию и десятки других сервисов.

— Мой отец привез маму в аптеку и неправильно припарковался. Работники полиции выписали протокол о нарушении, а отец был в отчаянии. Звонит мне и объясняет ситуацию. Я сразу вспомнил о возможности оплатить штраф с мобильного счета — сам так делал. Сбросил отцу на номер мобильного нужную сумму на уплату штрафа, и объяснил, как его оплатить на сайте money.kyivstar.ua. Он был поражен, как быстро это можно сделать, а мама даже не успела понять, что случилось, — рассказал Павел из Киева, родители которого проживают в небольшом городке на Волыни.

Поэтому карантин и связанные с ним ограничения не только коренным образом меняют повседневные привычки украинцев, но и приучают их к новым онлайн-сервисам на базе мобильных телефонов. А мгновенные денежные переводы и оплата товаров или услуг с мобильного счета — удобная альтернатива наличным расчетам и банковским карточкам.

Напомним, ранее мы писали, что ломбардам в Украине позволят осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.