Украина будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом в случае возможной второй волны заболевания.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что вторая волна Covid-19 может начаться осенью. Поэтому до тех пор нужно подготовить систему здравоохранения, чтобы снова не вводить тотальный карантин.

— Когда мы впервые вводили тотальный карантин, то постепенно ослабляли ограничения. Этот опыт оценят эксперты, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, — сказал он.

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Виктор Ляшко также добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Поскольку, в случае второй волны, Covid-19 может развиваться по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Ранее в Минздраве прогнозировали, что в Украине 22 июня могут не зафиксировать ни одного нового случая Covid-19. Однако более уверенно прогнозировать “нулевой прирост” случаев можно будет, когда медики определят, есть ли у коронавируса сезонность.