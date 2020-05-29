Минздрав приобрел необходимые костюмы для защиты украинских врачей, которые работают над ликвидацией последствий пандемии коронавируса. Их стоимость, 488 грн за единицу, полностью оправдана и соответствует стандарту.

Закупка отвечала всем критериям прозрачности, считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

— Закуплены костюмы биологической защиты, они соответствуют требуемому стандарту 14126 Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов. У производителя есть все необходимые документы, которые это подтверждают: сертификаты, которые признаются по всей Европе, соответствие стандартам ISO. Да, на рынке они стоят именно 488 грн за штуку, — сообщил Юрий Гаврилечко.

Читайте: В Украине вместо защитных костюмов для медиков закупали спецодежду для маляров

По его словам, приобретенные костюмы помогут спасти не одну человеческую жизнь.

— Дорого? Ну если мы оцениваем жизни и здоровье наших врачей в менее 500 гривен, тогда возможно. Я напомню, что за время эпидемии коронавирус подхватили 20% наших врачей! Неужели эта цифра никого не удивляет? Почему так произошло? Потому что тоже все было дорого, — добавляет Юрий Гаврилечко.

Экономия на костюмах может стоить Украине жизнь квалифицированных врачей, подводит итог эксперт.

Напомним, раньше мы писали о том, почему для медиков не закупят защитные костюмы украинского производства.

Источник: Юрий Гаврилечко