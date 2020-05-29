Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

Во время разговора глава МВФ сообщила, что утверждение Советом директоров первого транша согласованной краткосрочной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

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Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

— Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время, — отметил президент Украины.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ утвердит пакет займов в размере $5 млрд уже 5 июня 2020 на заседании директоров.

Уже на следующий день, 6 июня, Украина должна получить первый транш в размере $1,9 млрд.