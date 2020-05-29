Наша главная ценность — украинская семья — Колыхаев

Недавно народный депутат Игорь Колыхаев дал интервью Андрею Бузарову, на котором были подняты важнейшие для Украины и Херсонского региона экономические и сельскохозяйственные вопросы.

Главный принцип в любой деятельности для Игоря Колыхаева — делай, что можешь там, где ты есть. Именно это и послужило мотивом, чтобы успешный бизнесмен пошел в политику. По его словам, оставаться в стороне от всего происходящего в нашей стране просто не получается: момент социальной ответственности крайне значим.

Именно такие люди, которые умеют созидать, должны объединяться с целью развития своего города, региона, страны. Также политик отметил, что в любом кризисе, как в политическом, так и в финансовом, сильная команда людей — это номер один для его преодоления. Правильный подбор единомышленников, четко поставленные цели и их своевременное достижение — все это неотъемлемые составляющие успеха, убедился на собственном опыте Колыхаев.

На вопрос о причине выбора партии За майбутнє нардеп обозначил такие важные для него пункты, как единомыслие, успешный предпринимательский и политический бэкграунд, профессионализм, которым обладают члены партии. Именно такие люди способны построить будущее страны.

Говоря о регионе, Игорь Колыхаев отметил приоритетное направление в развитии Херсона и Херсонской области.

— Для меня очевидно, что Херсонский регион и его потенциал явно недооценен. Для изменения этой ситуации необходима качественная децентрализация и законопроекты, которые максимально поспособствуют развитию региона. Свободная экономическая зона или статус приоритета в развитии — это возможность привлечь инвесторов на Херсонщину, — подчеркнул он.

Также он добавил, что это нужно для уменьшения зависимости от МВФ. Необходимо заинтересовать инвесторов, тогда благодаря вышеупомянутому закону капитал зайдет в области, которые находятся в экономической яме. Это даст украинцам, и в частности херсонцам, уверенность в завтрашнем дне, чтобы молодежь не уезжала за границу в поисках работы. Тогда у нас появятся новые семьи.

Для нардепа главным приоритетом является украинец, а государство — на втором месте. Он руководствуется принципом Украина для украинца, а не наоборот. Для достижения общей цели политик считает необходимым умение и желание договориться и найти компромисс, невзирая на принадлежность к той или иной партии, элите.

— Если мы хотим что-то создать, нужно всем сесть за круглый стол, определить приоритеты (статус Херсонской области), прописать концепцию по развитию нашего региона как минимум на 20 лет, и самое главное — уметь слушать и слышать. Мы обязаны садиться за стол переговоров и искать компромиссы, удовлетворяющие большинство, нивелировать разногласия и работать ради объединения нашей страны. Депутаты всех уровней избраны народом, чтобы слышать людей и действовать в их интересах, быть качественными управленцами, — говорит он.

Читайте: ВВП Украины в 2020 году может упасть до 8% — прогноз Кабмина

Касательно развития сельского хозяйства Колыхаев отметил несколько основополагающих для экономики аспектов. К сожалению, недавно приняли закон о рынке земли. Кому-то он выгоден, а кому-то — нет. По его мнению, нужно развивать рынок арендных отношений вместо того, чтобы продавать украинские земли, которые принадлежат украинскому народу и стране.

Такой вариант позволил бы в дальнейшем содержать громады через уплату налогов согласно децентрализации. Было бы правильно создать и развить государственный земельный банк, который выкупал бы землю и сдавал ее на конкурсной основе в аренду.

— Кроме того, я бы закрыл импорт, так как для Европы Украина со своим сорокамиллионным населением является пунктом номер один по сбыту своей продукции. Необходимо развивать новые предприятия, давать льготные кредиты для сельхоз-предприятий, четко определить пути развития плановой экономики: оцифровать отрасли всей Украины и понимать, что можно выращивать в том или ином регионе. Но, к сожалению, этой плановой экономики у нас нет. Мы больше заняты политикой, чем экономикой, хотя экономика первична, — резюмировал Колыхаев.

К слову, правительство утвердило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19. Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.