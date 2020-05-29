Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 29 травя на уровне 26,9 грн.

Это на 10 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс евро установили на уровне 29,6 грн, что также на 10 копеек ниже предыдущего дня.

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Курс валют в Украине от НБУ на 29.05:

1 доллар США — 26,9 грн;

1 евро — 29,62 грн;

1 польский злотый — 6,70.

К слову, по прогнозам экономиста, курс доллара летом не понесет значительных колебаний и будет на уровне 27 грн за доллар.