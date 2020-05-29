PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ укрепил гривну: курс валют на 29 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 29 травя на уровне 26,9 грн.

Это на 10 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс евро установили на уровне 29,6 грн, что также на 10 копеек ниже предыдущего дня.

Читайте: С начала месяца Нацбанк выкупил на межбанке около $600 млн

Курс валют в Украине от НБУ на 29.05:

  • 1 доллар США — 26,9 грн;
  • 1 евро — 29,62 грн;
  • 1 польский злотый — 6,70.

К слову, по прогнозам экономиста, курс доллара летом не понесет значительных колебаний и будет на уровне 27 грн за доллар.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка