Новая почта отменяет бесплатное хранение посылок более семи календарных дней с 1 июня.

С понедельника восстанавливают стандартные условия услуги. То есть бесплатно посылки будут находиться на складе до семи календарных дней, после чего будет происходить начисление оплаты за дополнительное хранение.

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Новая почта ввела бесплатное хранение отправлений с 18 марта из-за введения карантина на территории Украины в связи с предотвращением распространения коронавируса.

— Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородной и межобластной пассажирской перевозки. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги платного хранения более семи дней, — сообщает компания.

Также отмечается, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделения Новой почты до 1 июня включительно, 8 июня будет первым платным днем ​​хранения.

Для отправлений, которые будут поступать после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги:

отправление до 1 кг — 10 грн/день, начиная с 8 дня хранения;

до 30 кг — 20 грн/день;

более 30 кг, шины и диски — 30 грн/день;

паллеты — 100 грн/день.

Ранее Факты ICTV писали, что Компания Новая почта Глобал, которая входит в группу компаний Новая почта, запустила регулярные рейсы по доставке в США и Китай. В сотрудничестве с авиакомпаниями она несколько раз в неделю будет осуществлять как отправление, так и получение товаров из интернет-магазинов обеих стран.

Источник: Новая пошта