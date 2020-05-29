Для многих украинцев при смягчении карантина становится важным вопрос: когда возобновят авиаперелеты и железнодорожное сообщение.

За более чем два месяца изоляции граждане устали от сидения дома и общей напряженности в стране.

Многие хотят отдохнуть, навестить друзей или просто выехать за город, чтобы “перезагрузиться”. Поэтому и ждут восстановления перевозок, которые позволят путешествовать хотя бы по Украине.

Факты ICTV рассказывают, когда планируется возобновление авиа- и железнодорожного сообщения и чего от него ждать.

Ситуация с перевозками в Украине и мире

Украинцы уже сейчас могут путешествовать внутри страны на собственных авто, но далеко не у всех есть такая возможность. Поэтому многие ожидают возобновления междугородного сообщения.

Сейчас у нас восстанавливается движение общественного транспорта, но в планах на ближайшее время — возобновление работы междугородного, авиа- и железнодорожного транспорта.

Однако не только Украина страдает от невозможности путешествовать даже в пределах страны. Страны ЕС, такие как Франция, Германия, Италия, Швеция, частично ограничивают внутреннее передвижение.

Что касается международного авиа- и железнодорожного сообщения, то людям придется подождать. Далеко не все страны разрешают пересекать границу, если речь не идет о неотложной ситуации.

Например, Испания запретила междугородные перевозки, в том числе и авиаперелеты. Большинство стран ЕС, которые все же позволяют пересекать границу иностранцам, требуют от них соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

Другие страны также придерживаются подобных правил. Но есть и такие, которые полностью запрещают въезд иностранцам во время пандемии. Это связано с тем, что самоизоляция не всегда помогает избежать распространения заболевания.

Были случаи, когда иностранцы нарушали самоизоляцию, ведь у них не было симптомов заболевания (но Covid-19 может протекать бессимптомно). Тем самым они подвергали опасности жителей страны. Конечно, в государствах может действовать определенное наказание за нарушение самоизоляции, но оно не всегда останавливает иностранцев.

Сейчас прогнозы не очень приятные. Даже при самом лучшем сценарии, авиатрафик сможет восстановиться на 85% от показателей 2019 года лишь в феврале 2021 года. По худшему сценарию, к тому же периоду ожидается восстановление 75% авиатрафика.

Когда восстановят авиасообщение?

По состоянию на сегодня ограничения на въезд в страны ЕС будут действовать до 15 июня. То есть до этой даты не стоит ожидать того, что будут восстановлены авиаперевозки из Украины в другие государства.

Большинство авиаперевозчиков ориентируются на то, чтобы восстановить свою работу с июля. Но МАУ готовы к тому, чтобы начать пассажирские авиаперевозки уже с июня.

В продаже Международных авиалиний Украины есть билеты на июнь на перелет в Лондон (Великобритания). Однако большинство рейсов в другие страны действительно намечены на начало-середину июля. Например, в Барселону (Испания) рейсы запланированы на 6-13 июля, в Тбилиси (Грузия) начнут летать с 12 июля, а Париж (Франция) — с 15 июля.

Конечно, восстановление международных авиарейсов будет диктоваться каждой отдельной страной. Без разрешения осуществлять перелеты будет просто невозможно.

С внутренними авиаперевозками будет несколько легче, но они не способны обеспечить достаточной нагрузки авиакомпаниям, которые работают в Украине. Поэтому есть вариант, по которому международные и внутренние авиарейсы восстановят одновременно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что авиасообщение могут восстановить в июне.

— Нужно, чтобы было куда лететь. Открыть аэропорты в Украине, но без возможности улететь в другие страны — это не восстановление авиасообщения. Должны понимать, какие страны также его восстановят. Ближайшая дата открытия авиасообщения в Европе — 15 июня, — сказал глава правительства в эфире программы Свобода слова на ICTV 18 июня.

Авиакомпании внимательно следят за ситуацией, ведь понимают, что ЕС может перенести дату открытия авиасообщения. И другие страны достаточно осторожно относятся к таким мерам.

В комментарии Фактам ICTV в авиакомпании Wizz Air заявили, что восстановление перелетов будет зависеть исключительно от решения властей. Пока не будет соответствующего разрешения, компания не будет осуществлять рейсы, даже если другие страны будут принимать у себя самолеты.

— Сейчас Wizz Air выполняет ограниченное количество рейсов в связи с действующими ограничениями по перевозке пассажиров. Мы восстанавливаем перелеты по тем маршрутам, где видим высокий спрос и необходимость — например, возвращение граждан домой из разных европейских стран. Недавно авиакомпания объявила об открытии базы во Львове и пяти новых маршрутах, выполнение которых начнется с июля 2020 года, а также анонсировала еще несколько новых рейсов в своей маршрутной сети. Несмотря на то, что Wizz Air теперь использует только 10% своих ресурсов, мы ожидаем увеличения провозной емкости до 60-70% к концу года, когда возрастет спрос на путешествия и деловые поездки, — рассказали в компании.

Министерство иностранных дел уже провело анализ планов иностранных государств по восстановлению авиасообщения. А 28 мая их в открытом доступе опубликовал Украэрорух.







Как и когда будут возобновлять авиа и ж/д перевозки в Украине / 2 фотографии

Когда возобновят железнодорожное сообщение?

В вопросе железнодорожного сообщения Украина пока ориентируется на внутренние перевозки. 26 мая Укрзализныця сообщила об открытии продажи билетов на ряд поездов и восстановление работы железнодорожных касс.

А 27 мая перевозчик сообщил о том, что дополнительно открывает продажу билетов на 12 поездов. В общем, поезда будут курсировать по маршрутам:

Киев-Харьков;

Киев-Одесса;

Киев-Кривой Рог

Киев-Константиновка;

Киев-Мариуполь

Киев-Кременчуг;

Киев-Запорожье;

Киев-Покровск;

Киев-Бердянск;

Киев-Херсон;

Киев-Новоалексеевка;

Одесса-Харьков;

Лисичанск-Киев;

Днепр-Одесса;

Днепр-Киев;

Сумы-Киев/Винница.

Железнодорожное сообщение Украины восстанавливается с 1 июня. В то же время коронавирус никуда не денется, поэтому будут применяться дополнительные меры безопасности для того, чтобы предотвратить возможное заражение пассажиров Covid-19.

Так, перед посадкой на поезд у людей будут проверять температуру. Если она будет высокой, то их могут не пустить в вагон.

Кроме того, каждый час в туалете будут делать влажную уборку, в поезде установят дезинфицирующие средства. Белье также дополнительно будут обеззараживать.

Сейчас планируется, что из Киева будут отправлять поезда с ограниченным количеством пассажиров. В первую очередь запустят поезда Интерсити, СВ и купе, а плацкарты подготовят позже.

— Мы будем следить за ситуацией по распространению инфекции. Дадим дополнительные инструкции по плацкарту… Сейчас будет работать примерно треть от общего количества перевозки по дальнему следованию, — сказал и. о. руководителя Укрзализныци Иван Юрик.

Пока не известно, когда будут восстанавливать международные перевозки. Но и здесь все в значительной степени будет зависеть от других стран, а не только от желания Украины.

Почему возобновляют перевозки

Украинские заробитчане, которые массово возвращались в Украину накануне карантина, теперь снова хотят уезжать на заработки.

Некоторые страны организуют чартерные рейсы для работников, поскольку для них они являются важной рабочей силой. По словам президента Владимира Зеленского, никто не запрещает гражданам выезжать на заработки, но нужно заботиться о безопасности людей.

— Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять… Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца, — заявил глава государства 9 мая.

Однако не все страны могут забрать такими рейсами людей, желающих поехать на заработки. А заробитчане не всегда могут добраться в ту или иную страну “своим ходом”.

Польша даже запрещает пересекать границу страны пешком. То есть люди, которые путешествуют не в транспортном средстве, не могут попасть в страну.

Подталкивает к открытию перевозок и туризм. Конечно, первое время путешествовать будет гораздо меньше людей, но это не значит, что о туризме можно забыть.

Есть страны, большая часть дохода которых зависит от туризма, поэтому им необходимо находить пути возвращения путешественников. Речь идет не только об открытии границ, но и восстановлении различных сообщений.

В то же время ни одна страна не должна пренебрегать безопасностью людей, поэтому необходимо максимально обезопасить туристов и своих граждан от заражения коронавирусом.

Для этого и разрабатываются различные правила перевозок, работы гостиниц, ресторанов и т. д. Поэтому и восстановление авиа- и железнодорожного сообщения будет происходить постепенно, маленькими шагами.

Из-за снятия ограничений мы частично подвергаем себя опасности, но одновременно это необходимый шаг. Больше в состоянии жесткого карантина не могут жить ни граждане, ни перевозчики.

Владислав Бомбела