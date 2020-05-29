Побороть коронавирус: какие последствия оставляет болезнь

Covid-19 всего за считанные месяцы вызвал мировую эпидемию, но и для медиков, а также для научных эта болезнь до сих пор остается малоизученной. Но одно известно точно: прежде всего вирус поражает легкие.

Руководитель реанимационное отделение Ровенской городской больницы Андрей Огинский отмечает, что болезнь оставляет после себя фиброзные изменения в легких, у многих могут возникать и хронические обструктивные заболевания легких.

Те, кто переболели коронавирусом, уже должны готовиться к быстрому подхвату пневмонии, а еще придется обойтись без серьезных физических нагрузок.

Последние исследования показали, что вирус неожиданным образом меняет структуру сердца. У больных может увеличиться правый желудочек, что грозит внезапным инфарктом. И если этого и удается избежать, сердечно-сосудистая система все равно пострадает.

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Напомним, немецкие ученые заявили, что у части населения может быть иммунитет к коронавирусу.