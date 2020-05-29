Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов посетили завод-фракционатор Biopharma во время рабочей поездки в Белую Церковь.

— Мы поддерживаем украинских производителей. Инновационных, конкурентоспособных, амбициозных. Они являются доказательством того, что отечественное производство может конкурировать с наиболее продвинутыми мировыми лидерами. Они доказали, что украинская фарм-индустрия имеет перспективы. Мы будем развивать с ними государственно-частное партнерство, которое даст импульс для развития отрасли и усилит наше государство, — отметил премьер-министр после осмотра отрытого в 2019 году нового завода-фракционатора компании Biopharma.

Завод-фракционатор компании Biopharma — самый новый из всех построенных в последнее время в мире. Здесь собраны лучшие технологии, которые полностью соответствуют мировым стандартам. Завод способен переработать до 1 млн литров плазмы крови в год и обеспечить потребности Украины в жизненно необходимых препаратах из плазмы крови.

На сегодня, кроме работы на национальный рынок, предприятие выполняет контракты на производство и поставку препаратов из плазмы крови в несколько стран мира.







Шмыгаль и Степанов посетили завод-фракционатор Biopharma во время поездки в Белую Церковь / 2 фотографии

Президент компании Biopharma Константин Ефименко отметил, что при условии поддержки государством национальной фармацевтической индустрии, она может больше раскрыть свой потенциал и показать очень высокие результаты.

— Вообще, государственно-частное партнерство в различных областях неоднократно доказывало свою эффективность. Это мировая практика с сотнями успешных кейсов, — отметил Константин Ефименко.

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Глава правительства поблагодарил всех медиков и фармацевтов, которые делают свое важное дело в условиях пандемии.

Напомним, компания Biopharma входит в Международный альянс производителей препаратов из плазмы и совместными усилиями со специалистами из США, Японии, Великобритании, Германии и Австралии разрабатывает специфический гипериммунный иммуноглобулин потенциально эффективен против Covid-19. Для начала технологического процесса Biopharma собирает плазму #500donoriv, которые переболели коронавирусной болезнью.

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