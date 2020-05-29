Деньги за приобретенные на рейсы компании Ryanair билеты вернут, но это может занять до полугода.

Об этом заявил глава ирландского лоукоста Ryanair Майкл О’Лири.

По его словам, обработка заявок на общую стоимость билетов в €1,2 млрд может длиться от трех до шести месяцев.

О’Лири объяснил рекордное количество необработанных запросов, в частности, ограничением в работе отдела возврата. Последний должен заработать в обычном режиме с 1 июня, добавил глава компании.

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Часть заявок Ryanair уже обработала — клиентам выдали ваучеры на приобретение новых билетов или переоформили полет на другую дату.

Как сообщалось, Ryanair в Украине возобновит только 24 из 47 маршрутов летом.

Источник: avianews