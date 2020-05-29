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Факты / Украина

Нужно подождать: когда вернут деньги за отмененные рейсы Ryanair

Деньги за приобретенные на рейсы компании Ryanair билеты вернут, но это может занять до полугода.

Об этом заявил глава ирландского лоукоста Ryanair Майкл О’Лири.

По его словам, обработка заявок на общую стоимость билетов в €1,2 млрд может длиться от трех до шести месяцев.

О’Лири объяснил рекордное количество необработанных запросов, в частности, ограничением в работе отдела возврата. Последний должен заработать в обычном режиме с 1 июня, добавил глава компании.

Читайте: Ryanair ожидает восстановления цен на билеты через 2 года

Часть заявок Ryanair уже обработала — клиентам выдали ваучеры на приобретение новых билетов или переоформили полет на другую дату.

Как сообщалось, Ryanair в Украине возобновит только 24 из 47 маршрутов летом.

Источник: avianews

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