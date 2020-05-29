Уже в субботу, 30 мая, ТРЦ возобновляют свою работу в Киеве. Хотя большинство из них уже давно были готовы к открытию, власти города только сейчас дали разрешение.

Многие люди ждут этого, ведь хотят отвлечься от ежедневных новостей о пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Но ТРЦ нужно позаботиться, чтобы все его посетители имели как можно меньшие шансов подхватить Covid-19 или заразить им других.

Факты ICTV рассказывают, какие меры безопасности вводят торгово-развлекательные центры и чего ждать бизнесу.

Меры безопасности

Одна из первых вещей, о которых позаботились в ТРЦ — обеспечение надлежащих мер безопасности для посетителей. Речь идет не только о таких банальных вещах, как обязательное ношение масок и соблюдение дистанции.

Например, на входе в Ocean Plaza привычная для многих рамка теперь будет служить не только металлодетектором. Она также будет проверять температуру людей и наличие у них на лице маски.

Конечно, без защитных масок во время карантина в Украине на шопинг вас никто не пустит.

В комментарии Фактам ICTV директор ТРЦ Dream Town Роман Емец заявил, что в торгово-развлекательном центре ведется тщательная подготовка к открытию и соблюдению всех мер безопасности.

— На каждом входе у нас будут стоять точки, где можно продезинфицировать руки с напоминанием, как правильно это делать. На эскалаторах есть напоминание о соблюдении дистанции в 1,5 метра… На каждом лифте есть напоминание о том, что в нем должно находиться не более двух человек. На входе в магазины у нас есть так называемые светофоры, на которых, исходя из 10 кв. м на одного человека, мы поставили максимальное количество посетителей, — рассказал Емец.

То есть если вы видите, что в магазине больше 50 человек, а это уже опасный уровень, то лучше подождать или пойти в другой магазин.

По словам директора Dream Town, следить за соблюдением ограничения количества людей в магазине будут как охранники ТРЦ, так и работники отдельных магазинов.

Во многих ТРЦ также есть разметка, которая будет напоминать посетителям о социальном дистанцировании, а службы уборки должны работать в усиленном режиме.

Персонал будет следить не только за количеством людей в магазинах, но и за соблюдением правил безопасности. Нарушителей могут попросить покинуть ТРЦ.

— Я считаю, что сейчас люди будут придерживаться введенных ограничений самостоятельно. Но мы оставляем за собой право требовать соблюдать ношение масок, перчаток и тому подобное. Вплоть до того, что мы можем попросить покинуть торговый центр… или же вызвать полицию, — говорит Емец.

По его словам, усиление мер безопасности, вроде уменьшения максимального количества людей в магазинах, увеличения дезинфицирующих средств в ТРЦ и т. д., возможно, если эпидемиологическая ситуация в Киеве будет ухудшаться.

Восстановление бизнеса

Конечно, карантин сильно повлиял на ведение бизнеса во всех его проявлениях. Кому-то пришлось адаптироваться к продажам товаров онлайн, а некоторые даже не смогли его пережить.

Директор Dream Town говорит, что все магазины, которые работают в ТРЦ, откроются 30 мая. Лишь один из них прекращает свою работу, но он не связывает это с карантином.

— В нашем случае есть только один проект, который не откроется. Однако я бы не связывал это с периодом карантина. Это, скорее, плановые меры. Он плохо работал, поэтому и будет закрыт. Остальные пока будут работать, — объясняет Емец.

Однако быстрого восстановления бизнеса не будет. Ситуация в областях, где уже открыли ТРЦ, показывает, что некоторое время люди будут покупать, поскольку есть так называемый отложенный спрос.

По словам Емца, речь идет о деньгах, которые граждане планировали потратить в течение последних двух с половиной месяцев, но просто не могли из-за введения карантина. То есть первые недели ожидается большая активность покупателей, а потом она пойдет на спад, пока не произойдет возврат людей на работу.

— В одном Dream Town располагается около 750 бизнесов, которые обеспечивают работой около 10 тыс. человек. Последние два месяца они находились фактически без доходов. И для того, чтобы они заработали и начали снова тратить, необходимо примерно два месяца. Примерно три-четыре недели не будет падения, но потом, когда новые деньги в экономику будут добавляться медленно, ожидаем некоторого падения. К середине августа можно ожидать тех цифр в обороте торговых центров, которые уже могут подвергаться анализу, — говорит он.

Сейчас неизвестно, какие именно послабления для бизнеса будут в ТРЦ, но большинство из них ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы достичь определенного компромисса.

Когда полностью восстановится бизнес в торгово-развлекательных центрах — сказать сложно. Некоторые граждане будут придерживаться карантина до последнего. А после снятия ограничений людям нужно будет восстановить финансовую стабильность.

— Мы ожидаем, что будет падение трафика (посетителей, — Ред.) примерно на 30%, но с течением времени этот процент будет уменьшаться… Мы анализировали опыт Польши, который показывает, что первое время был всплеск, но не более того количества людей, которые приходили в ТРЦ до пандемии. В общем, везде падение около 30-40%, — рассказала Фактам ICTV коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza Дарья Завадская.

Кроме того, осенью мы почувствуем последствия экономического кризиса. По словам директора Dream Town, если бы этого не было, что сейчас является просто фантастическим сценарием, то к прежним показателям торговые центры могли бы вернуться в октябре-ноябре 2020 года.

— В сентябре-октябре мы почувствуем последствия падения мировой экономики. Я думаю, что понадобится месяцев шесть-восемь для того, чтобы выйти на показатели февраля 2019 года. В первом квартале 2021 года, если не будет никаких дополнительных шоковых моментов, мы должны вернуться на уровень 2019 года, — объясняет Емец.

Сегодня остается только продолжать работать и надеяться на скорейшее восстановление экономической активности страны. По самым оптимистичным прогнозам, после неизбежного падения в 2020 году в 2021 году экономика Украины может продемонстрировать больший рост, чем большинство стран Восточной Европы.

Социальная ответственность

Во время открытия ТРЦ большая ответственность ложиться и на плечи посетителей. Как бы торговые центры не просили людей сохранять социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства и носить маски, они не способны на 100% это проконтролировать.

И нам всем необходимо максимально соблюдать меры безопасности. Например, не нужно снимать маску посреди ТРЦ, когда вы туда попали. Конечно, это не касается случаев, когда вы хотите сесть поесть.

Если ваша маска по каким-то причинам во время посещения торгового центра станет непригодной, то нужно будет ее заменить. Например, в ТРЦ Гулливер сделать это очень просто. В нем будут размещены автоматы с масками, которые можно будет приобрести от 15 грн.

По словам PR-директора ТРЦ Гулливер Татьяны Атаджановой, автоматы с масками и дезинфицирующими средствами пытались разместить так, чтобы людям не пришлось их долго искать.

Если же у вас будет температура, то охрана будет лишь рекомендовать покинуть территорию ТРЦ. Но это не значит, что этим можно пренебречь.

— Охрана может несколько раз измерить температуру у человека. Если она будет 36,9°C, близится к 37°C, то человеку порекомендуют не посещать общественное место. Но если он ослушается, то охрана имеет право вызвать полицию, чтобы решить этот вопрос, — сказала Атаджанова.

Сейчас всем нужно будет избегать собраний большими группами в ТРЦ, сохранять дистанцию, обрабатывать руки после посещения магазинов.

Нужно не забывать, что в случае ухудшения ситуации власти могут усиливать ограничения. И торговые центры снова могут попасть под удар и закрыть свои двери.

Если мы все ответственно отнесемся к постепенному выходу из карантина и будем придерживаться правил безопасности даже тогда, когда загруженность ТРЦ будет небольшой, то уже через несколько месяцев сможем без особых препятствий посещать любимые торговые центры и вернуться к более или менее нормальной жизни.

Владислав Бомбела