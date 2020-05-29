Согласно распоряжению №1133/0/206-19 Минсоцполитики, в 2020 году предусмотрено 16 выходных.

В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников.

Выходные в 2020 году в Украине

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

19 апреля — Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

7 июня — Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины.

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Рекомендуется сделать выходными

9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье;

20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье;

11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу;

8 июня, понедельник – потому как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье;

29 июня, понедельник – так как 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на час.

В следующем году также устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для:

работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю.

работников, занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю.

Поскольку распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимает работодатель самостоятельно, выдав приказ или иной распорядительный документ.

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