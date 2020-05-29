В 2020 году для абитуриентов сроки допуска к пунктам проведения ВНО увеличили до часа. Раньше у них было 35-40 минут, чтобы пройти все процедуры.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире одного из телеканалов.

Она объяснила, что в этом году для каждого участника ВНО в пропуске будут указывать временной промежуток, когда нужно заходить в пункт тестирования. А чтобы избежать массового скопления, всех абитуриентов поделят на небольшие группы.

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Татьяна Вакуленко также напомнила, что все участники тестирования должны быть в масках. Также советуют иметь сухие салфетки и антисептики.

В пункт тестирования будут пускать, если температура тела не превышает 37,2°. Если же у человека обычная температура тела выше нормы, то нужно взять справку у семейного врача или терапевта, что это связано с индивидуальными особенностями организма, а не с коронавирусом.

Напомним, ВНО в 2020 году будет проходить с 25 июня по 17 июля. Его перенесли на лето из-за введения карантина.

Новые даты проведения ВНО-2020 ранее публиковали Факты ICTV.