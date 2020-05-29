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Факты / Украина / Общество

Изменение графика дежурных групп и ограничение количества детей: Мандзий о работе детсадов

После открытия детских садов с 1 июня 2020 года важно создать безопасные условия для воспитанников и персонала, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, надо ограничить количество детей в группах и изменить график дежурных групп.

По состоянию на 29 мая 2020 года пока нет решения всех областей по открытию учреждений, сообщила Фактам ICTV и. о. министра образования Любомира Мандзий.

— Этот процесс происходит плавно, постепенно, на сегодня нет решений всех областей о возможности посещать учреждения дошкольного образования. Но раз в семь дней представители органов местной власти просматривают возможность послабления, — добавила Любомира Мандзий.

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По ее словам, на входе детям будут проводить температурный скрининг, а в учреждениях установят антисептики. Родителей в детские сады пускать не будут — они могут сопровождать ребенка только до двери.

— Нужно обеспечить социальную дистанцию и ограничить количество детей в группах в соответствии с предусмотренными нормативами. То есть если группа рассчитана на 15 или 20 детей, это надо обеспечить, — уточнила Любомира Мандзий.

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Кроме того, будет изменен график для дежурных групп.

— Отдельно установить регламент для дежурных групп. Для того, чтобы эти дети дежурили и посещали заведение по другому графику, — подвела итог Любомира Мандзий.

За выполнением мер в детских садах будут следить местные власти и Госпотребслужба.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко озвучил правила пребывания детей в детских садах с 1 июня.

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