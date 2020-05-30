Тем, кто приезжает в Украину из-за границы или оккупированных территорий, не нужно проходить обязательную обсервацию для прохождения ВНО.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Лица, которые для внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО, — заявил Степанов.

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К слову, в этом году 91 учебное заведение готов принять выпускников с оккупированных территорий по упрощенной процедуре.

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