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Факты / Украина / Общество

Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО не будут проходить обсервацию для сдачи ВНО

Тем, кто приезжает в Украину из-за границы или оккупированных территорий, не нужно проходить обязательную обсервацию для прохождения ВНО.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Лица, которые для внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО, — заявил Степанов.

Читайте: ВНО-2020: даты проведения тестирования

К слову, в этом году 91 учебное заведение готов принять выпускников с оккупированных территорий по упрощенной процедуре.

Ранее мы писали, как будет проходить ВНО-2020 и пустят ли с повышенной температурой.

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