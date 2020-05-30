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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов и раненый военный

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Они обстреляли позиции наших военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как следствие, один военный получил ранения.

Противник обстрелял позиции в районе Богдановки и Невельского, а у населенных пунктов Березово и Новотроицкое враг применил гранатометы различных систем.

— Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы.

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По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного оккупанта.

С начала текущих суток боевики стреляли у Авдеевки из гранатометов. Пострадавших среди украинских военных нет.

Напомним, 28 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер Юрий Межаков — командир 1-й отдельной танковой бригады.

Источник: Штаб ООС

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