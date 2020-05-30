Большое количество больных коронавирусом среди медиков объясняется тем, что это комплексная проблема, которая зависит от многих факторов.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что показатель в 20% больных медработников возник из-за того, что вопросом инфекционного контроля, то есть профилактике внутрибольничного распространения инфекционных болезней в Украине уделяли мало внимания.

— В построенной системе здравоохранения не было маршрутов пациентов, четких безопасных и опасных зон. Не обсуждалось, как нужно выходить из боксов, входить в ординаторские, где должна проводиться дезинфекция, — сказал он.

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Виктор Ляшко также добавил, что все вышеуказанные действия обсуждались только в рамках учебного процесса, а на практике инфекционная служба была не готова.

Напомним, по состоянию на 30 мая в Украине коронавирусом болеют 4 475 медиков. В целом динамика коронавируса в Украине идет на спад. За минувшие сутки зафиксировали 393 случая, в общем Covid-19 подтвердили у 23 204 человек.