В Полтавской области уже несколько дней подряд не фиксируют ни одного нового случая коронавируса, а до этого несколько дней выявляли только одного больного.
Всего выздоровели уже 244 жителя области, продолжают болеть 11 человек.
С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 268 случаев заболевания.
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В каких городах и районах были зафиксированы эти случаи:
- Кременчуг — 108,
- Полтава — 40,
- Кременчугский район — 33,
- Миргородский район — 14
- Горишние Плавни — 13
- Кобеляцкий район — 12,
- Зеньковский район — 10,
- Полтавский район — 7,
- Глобинский и Карловский районы — по 5,
- Лубны — 4,
- Чутовский район — 4,
- Лубенский и Козельщинский районы — по 3,
- Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,
- Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.
Напомним, всего в Украине на 30 мая обнаружили 23 204 больных Covid-19, а за сутки заболело 393 человека.