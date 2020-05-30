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Факты / Украина

В Полтавской области уже несколько дней не фиксируют новых случаев Covid-19

В Полтавской области уже несколько дней подряд не фиксируют ни одного нового случая коронавируса, а до этого несколько дней выявляли только одного больного.

Всего выздоровели уже 244 жителя области, продолжают болеть 11 человек.

С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 268 случаев заболевания.

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В каких городах и районах были зафиксированы эти случаи:

  • Кременчуг — 108,
  • Полтава — 40,
  • Кременчугский район — 33,
  • Миргородский район — 14
  • Горишние Плавни — 13
  • Кобеляцкий район — 12,
  • Зеньковский район — 10,
  • Полтавский район — 7,
  • Глобинский и Карловский районы — по 5,
  • Лубны — 4,
  • Чутовский район — 4,
  • Лубенский и Козельщинский районы — по 3,
  • Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,
  • Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.

Напомним, всего в Украине на 30 мая обнаружили 23 204 больных Covid-19, а за сутки заболело 393 человека.

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