Начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ будут судить за почти 800 тыс. грн убытков

Начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ будут судить из-за небрежного отношения к военной службе.

Следствие установило, что военнослужащий не должным образом контролировал использование средств, выделенных воинской части Винницкой области для капитального ремонта помещения.

Поэтому в 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что принесло государству ущерб в размере более 793 тыс. грн.

Читайте: Во Львове задержали патрульного, который изготавливал амфетамин

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 УК Украины. В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее в ГБР сообщали, что в Киевской области военные ВСУ украли из части горючего на 10 млн грн. В преступной группе также были задействованы гражданские.

Фото: ГБР