Родители 11 малышей, которые сейчас находятся в гостинице Венеция, наконец смогли прилететь за ними в Украину.
Чартер с двумя десятками аргентинцев в два ночи приземлился в аэропорту Борисполь.
Они плачут, хлопают и кричат на украинском Дякуємо! всем, кто приближал эту самую важнейшую в их жизни встречу.
Пройдя сложный путь бесплодия, потратив тысячи долларов на лечение и преодолев тысячи километров от Буэнос-Айреса в Киев, пары вышли на финишную прямую.
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Теперь перед главным свиданием с детьми, их разделяют несколько недель обсервации.
В Борисполе будущих родителей лично встретил посол Аргентины, чтобы засвидетельствовать поддержку и содействие в дальнейшем оформлении гражданства младенцев.
Напомним, из-за закрытия границ иностранные родители не могут забрать из Украины 46 младенцев, рожденных от суррогатных матерей. Сейчас дети находятся в киевской гостинице Венеция.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что поможет родителям-иностранцам вывезти детей от суррогатных матерей.