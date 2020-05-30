Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн. В период с мая по декабрь 2019 года он заработал на посту президента 208 787 грн.

Кроме того, в 2019 году семья президента получила средства за счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн и потратила на приобретение ОВГЗ 5,2 млн грн.

Еще 246 144 грн глава государства получил после того, как продал корпоративные права всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира.

Читайте: Три квартиры, Renault Laguna и рояль: Вакарчук подал декларацию за 2019

В частности, у Владимира Зеленского уже не нет акций в компании Green Family LTD, во всех четырех торговых марках, зарегистрированных в России, иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Однако президент получил роялти в размере 5 млн 48 тыс. от использования торговых марок Вечерний квартал и Рассмеши комика.

Еще 3 млн 200 тыс. семья Зеленских получила за предоставление в аренду квартиры в Великобритании.

В 2019 году Владимир Зеленский потратил 11 млн 500 тыс. грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. Оплата консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers обошлась ему в 567 875 грн.

В Офисе президента также отметили, что поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет его жены Елены Зеленской.

Всего в 2019 году семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. грн.

Напомним, в мае 2019 года Владимир Зеленский также публиковал свою декларацию. Тогда его годовой доход составил 9,2 млн грн (4,1 млн из которых была зарплата). Сумма доходов его жены составляла 5,5 млн грн.