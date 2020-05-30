PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине сделали уже более шесть тысяч ИФА-тестов

ИФА-тесты в Украине проводятся децентрализовано, уже сделано более 6 тыс. таких тестов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 30 мая.

— Тестирование проводится децентрализовано, то есть в районных, областных больницах. Везде, где стоят соответствующие лаборатории для возможности работы с ИФА-тестами.

Сейчас уже сделано около 6300 ИФА-тестов, — сказал Степанов.

Читайте: ИФА-тесты на иммунитет к Сovid-19 начали делать во Львове

Глава Минздрава уточнил, что ИФА-тест показывает, переболел ли человек коронавирусной болезнью.

Ранее мы подробно рассказывали, что такое метод ИФА-диагностики и есть ли угрозы при таком тестировании.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка