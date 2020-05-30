ИФА-тесты в Украине проводятся децентрализовано, уже сделано более 6 тыс. таких тестов.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 30 мая.
— Тестирование проводится децентрализовано, то есть в районных, областных больницах. Везде, где стоят соответствующие лаборатории для возможности работы с ИФА-тестами.
Сейчас уже сделано около 6300 ИФА-тестов, — сказал Степанов.
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Глава Минздрава уточнил, что ИФА-тест показывает, переболел ли человек коронавирусной болезнью.
Ранее мы подробно рассказывали, что такое метод ИФА-диагностики и есть ли угрозы при таком тестировании.