С 1 июня в Закарпатской области на границе со Словакией открывают пункты пропуска.

Возобновляют работу такие КПП:

Ужгород — Вишне Немецкое;

Малый Березный — Убля;

Малые Селменцы — Большие Селменци.

Однако несмотря на открытие границы в Словакии продолжает действовать чрезвычайная ситуация, которую ранее ввели из-за пандемии коронавируса.

Поэтому будут ограничения для лиц, которые смогут пересечь границу.

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Словацкую границу пересечь смогут:

лица с разрешением на длительное пребывание;

транзит;

лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

Напомним, 29 мая Министерство здравоохранения позволило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

Источник: Алексей Петров