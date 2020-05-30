С 1 июня в Закарпатской области на границе со Словакией открывают пункты пропуска.
Возобновляют работу такие КПП:
- Ужгород — Вишне Немецкое;
- Малый Березный — Убля;
- Малые Селменцы — Большие Селменци.
Однако несмотря на открытие границы в Словакии продолжает действовать чрезвычайная ситуация, которую ранее ввели из-за пандемии коронавируса.
Поэтому будут ограничения для лиц, которые смогут пересечь границу.
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Словацкую границу пересечь смогут:
- лица с разрешением на длительное пребывание;
- транзит;
- лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.
Напомним, 29 мая Министерство здравоохранения позволило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.
Источник: Алексей Петров