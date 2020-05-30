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Факты / Украина / Общество

С 1 июня Закарпатская область открывает пункты пропуска на границе со Словакией

С 1 июня в Закарпатской области на границе со Словакией открывают пункты пропуска.

Возобновляют работу такие КПП:

  • Ужгород — Вишне Немецкое;
  • Малый Березный — Убля;
  • Малые Селменцы — Большие Селменци.

Однако несмотря на открытие границы в Словакии продолжает действовать чрезвычайная ситуация, которую ранее ввели из-за пандемии коронавируса.

Поэтому будут ограничения для лиц, которые смогут пересечь границу.

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Словацкую границу пересечь смогут:

  • лица с разрешением на длительное пребывание;
  • транзит;
  • лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

Напомним, 29 мая Министерство здравоохранения позволило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

Источник: Алексей Петров

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