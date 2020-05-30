Как работают ярмарки в Киеве

Сегодня первый день, как в Киеве заработали сельскохозяйственные ярмарки.

Сейчас торговля возобновилась в 8 районах.

Сегодня торгуют в Голосеевском (ул. Паньковская), Деснянском (ул. М.Закревского), Днепровском (В. Нестайко), Оболонском (ул. Калнышевского), Печерском (ул. К. Билокур), Подольском (С. Бандеры), Соломенском (ул. Стадионная) и Шевченковском (Б.Гаврилишин) районах.

Как работают столичные ярмарки

Большинство продавцов в масках, но в основном они на подбородке. Температуру никто никому не меряет, покупатели в масках, некоторые — в перчатках.

У некоторых на прилавках стоят антисептики, а от покупателей палатки отгорожены защитной пленкой, хотя некоторые торгует без нее.



















С масками на подбородке: как в Киеве заработали ярмарки / 5 фотографий

Товар продается со стороны и дают возможность покупателю самостоятельно выбрать овощи голыми руками — без перчаток.

Продавцы радуются, потому что открылись, хотя жалуются, что сегодня покупателей почти нет из-за дождя.

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Покупатели, в свою очередь, могут радоваться, что цены не повысили. Только стоимость апельсин немного выросла. А вот клубнику, например, отдают по 90 грн.

Одна из продавщиц рассказала, что сложно работать в масках — почти нечем дышать. Поэтому и одевают, как люди подходят.

Кстати, завтра, 31 мая, ярмарки будут работать только в Голосеевском районе (ул. М. Конева), Печерском (ул. Д. Маккейна) и Шевченковском (ул. Татарская).

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня, однако с введением послабления. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.