С 30 мая в Киеве возобновили работу ТРЦ. На входах посетителям должны измерять температуру и проверять на наличие маски.

Однако на входах в столичные ТРЦ температуру почти нигде не меряют. В администрациях объясняют это тем, что они проверяют работников и арендаторов торговых залов. А в каждом отдельном магазине охранники меряют температуру покупателей.

Также тестируют дезинфекционные ворота. В ТРЦ Dream Town пока установили только одну такую. Говорят, пока распыленный дезинфицирующее средство больше заливает у конструкции пол, делая ее скользкой, что также опасно для посетителей. Впрочем, когда систему отрегулируют — обещают, такие ворота появятся и на других входах-выходах из ТРЦ.

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В ТРЦ на входе в каждый магазин есть указанные ограничения одновременного пребывания количества посетителей. Появились отметки для соблюдения социальной дистанции на ступеньках эскалаторов.



























С масками и ограничениями: как работают ТРЦ в Киеве после карантина / 7 фотографий

Также людей призывают носить маски. Охранники делают посетителям замечания, если видят, что те пренебрегают правилами личной защиты.

Закрытыми остаются детские зоны и кинотеатры. Заведения питания, работающие на территории ТРЦ, продолжают работать только на вынос.

Ранее мер столицы Виталий Кличко заявил, что 30 мая киевлян будут ждать распродажи и скидки до 50-70%, а владельцы сетей смогут заработать после длительного простоя.