С 30 мая в Киеве возобновили работу ТРЦ. На входах посетителям должны измерять температуру и проверять на наличие маски.
Однако на входах в столичные ТРЦ температуру почти нигде не меряют. В администрациях объясняют это тем, что они проверяют работников и арендаторов торговых залов. А в каждом отдельном магазине охранники меряют температуру покупателей.
Также тестируют дезинфекционные ворота. В ТРЦ Dream Town пока установили только одну такую. Говорят, пока распыленный дезинфицирующее средство больше заливает у конструкции пол, делая ее скользкой, что также опасно для посетителей. Впрочем, когда систему отрегулируют — обещают, такие ворота появятся и на других входах-выходах из ТРЦ.
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В ТРЦ на входе в каждый магазин есть указанные ограничения одновременного пребывания количества посетителей. Появились отметки для соблюдения социальной дистанции на ступеньках эскалаторов.
Также людей призывают носить маски. Охранники делают посетителям замечания, если видят, что те пренебрегают правилами личной защиты.
Закрытыми остаются детские зоны и кинотеатры. Заведения питания, работающие на территории ТРЦ, продолжают работать только на вынос.
Ранее мер столицы Виталий Кличко заявил, что 30 мая киевлян будут ждать распродажи и скидки до 50-70%, а владельцы сетей смогут заработать после длительного простоя.