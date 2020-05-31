В День Киева открылись фонтаны на Майдане Незалежности, а также 12 плавучих гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала.

Обычно сезон фонтанов в столице начинался 1 мая, но из-за карантина пришлось его перенести.

Заработал также фонтан в парке Марии Заньковецкой на улице Большой Васильковской, который стоял с 2018 года. Он прошел капитальный ремонт: заменили гранитную облицовку, электрокабели, подсветку и насосное оборудование. На это из бюджета столицы потратили 4,5 млн грн.

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Теперь каждый вечер с 20.30 до 23.00 со среды до понедельника можно наблюдать за разнообразием цветов фонтана.

В то же время Киевводфонд до конца 2020 года планирует отремонтировать фонтан Основатели Киева, установленный на Майдане Незалежности в 2001 году.























Ко Дню Киева открылись столичные фонтаны / 6 фотографий

Напомним, в мае 2017 года открылись после реконструкции фонтаны на Майдане Независимости — Большой и Малые. Они не работали три года, поскольку были повреждены во время Революции Достоинства.

Фото: КМДА