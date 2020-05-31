День Киева в 2020 году празднуют 31 мая. Однако из-за пандемии коронавируса все мероприятия в городе перенесли в онлайн.

Киев — столица Украины, один из крупнейших и старейших городов Европы. К слову, точного года основания у города нет, но принято считать, что Киев основан в 482 году. Поэтому столице Украины уже 1538 лет.

Ко Дню города можно было в очередной раз вспомнить интересные факты о глубочайшей станции ​​метро или немалых габаритах Родины-Матери.

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Факты ICTV создали тест на знание столицы для людей, которые действительно любят Киев и узнают только все самое интересное.

Ранее Факты ICTV писали, что 30 и 31 мая в 20.00 киевляне, которые будут проходить у здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, ждет сюрприз: они увидят музыкальное приветствие артистов с балкона театра.