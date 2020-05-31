КПП на границе Украины с Венгрией разблокировано

На Закарпатье утром 31 мая водители заблокировали КПП Тиса на границе с Венгрией из-за усиления проверок. Однако пограничникам удалось восстановить работу пункта пропуска после разъяснительной работы.

В то же время Госпогранслужба установила людей, оказывающих самое активное давление на пограничные наряды, и передала соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Для решения проблемы на место прибыл председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Читайте: С 1 июня Закарпатская область открывает пункты пропуска на границе со Словакией

Сейчас ситуация стабилизировалась, пропускные операции возобновлены.

Утром пришлось остановить пропускные операции в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией, поскольку его заблокировали водители транспортных средств в обоих направлениях.