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Факты / Украина

КПП на границе Украины с Венгрией разблокировано

На Закарпатье утром 31 мая водители заблокировали КПП Тиса на границе с Венгрией из-за усиления проверок. Однако пограничникам удалось восстановить работу пункта пропуска после разъяснительной работы.

В то же время Госпогранслужба установила людей, оказывающих самое активное давление на пограничные наряды, и передала соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Для решения проблемы на место прибыл председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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Сейчас ситуация стабилизировалась, пропускные операции возобновлены.

Утром пришлось остановить пропускные операции в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией, поскольку его заблокировали водители транспортных средств в обоих направлениях.

Источник: Госпогранслужба

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