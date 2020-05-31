PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киев и еще пять областей не готовы ко второму этапу ослабления карантина

Пять областей и Киев не отвечают всем необходимым критериям, чтобы на этих территориях можно было смягчить карантин.

В Минздраве отмечают, что ко второму этапу ослабления ограничительных мер не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Эти области и столица имеют высокие показатели инцидентности (общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большая загруженность койко-мест в медучреждениях и низкий охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус).

Читайте: 468 случаев за сутки: в Украине резко выросло количество инфицирований Covid-19

В Киеве показатели инцидентности по разрешенной норме в 12 случаев составляют 12,2.

Как сообщалось, в Киеве всплеск заражений коронавирусомом зафиксирован в прошедшие сутки.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка