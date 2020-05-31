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Факты / Украина / Общество

Минздрав рассказал о новом этапе выхода из карантина: что разрешат с 1 июня

С понедельника, 1 июня 2020 года, в Украине стартует новый этап выхода из карантина.

Об этом во время брифинга 31 мая напомнил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, меры ослабят только в тех регионах, где позволит эпидемическая ситуация.

Что возобновит работу с 1 июня?

  • бассейны и спортзалы;
  • движение железнодорожного транспорта и межобластное перевозки автотанспортом;
  • детские сады (разрешено посещение в группах до 10 человек).

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Кроме того, Максим Степанов рассказал о возобновлении работы фитнес-центров. На входах в них будут проводить температурный скрининг и установят антисептики, а их сотрудники будут носить маски или респираторы.

Напомним, по состоянию на 31 мая 2020 года в Украине зафиксировали 468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Общее количество инфицированных за время эпидемии составило 23 672 человека, 9538 — выздоровели, 708 — умерли.

Источник: Минздрав

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