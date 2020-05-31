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Факты / Украина

В Киеве всплеск заражений коронавирусом: 81 случай за сутки

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 81 человека, в частности, 11 медиков.

Общее количество случаев заболевания Covid-19 составило 2 985.

Выздоровели за сутки в столице 11 человек. В общем коронавирус за время пандемии победили 648 жителей Киева.

Заболели:

  • 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;
  • 4 девочки от 2 до 8 лет;
  • 31 мужчина от 19 до 86 лет;
  • 6 мальчиков — трем из них по 1 году, двоих — 2, 6 и 11 лет.

В госпитализации нуждались 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

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Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепровском (25), Деснянском (14) и Дарницком (14) районах.

Напомним, вчера, 30 мая, в Киеве отчитались о 55 новых случаях коронавируса.

Фото: Dreamstime

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