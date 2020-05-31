Виталий Нестор представил Новую стратегию Киева

Сегодня, ко Дню города, прошла онлайн-презентация Новой стратегии Киева.

Как заявил председатель столичной ячейки Батькивщины Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.

— Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом, — отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО Батькивщина.

Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

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Посмотреть презентацию Новой стратегии Киева можно онлайн:

Напомним, Факты ICTV писали, как и когда украинцы будут избирать местную власть.