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Факты / Украина

Як тебе не любити, Києве мій: Шварценеггер поздравил столицу с праздником

Всемирно известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер поздравил украинцев с Днем Киева.

Сделал это экс-губернатор Калифорнии при помощи мэра столицы Виталия Кличко, который опубликовал оригинальное видеопоздравление.

В нем Кличко учит Шварценеггера выговаривать фразу из песни Як тебе не любити, Києве мій. Отметим, что у “терминатора” это отлично получилось.

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В видео, посвященном дню Киева, также сняты красивые пейзажи столицы.

 

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Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Напомним, Шварценеггер в шпагате показал, как нужно тренироваться дома на карантине.

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