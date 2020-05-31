Всемирно известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер поздравил украинцев с Днем Киева.
Сделал это экс-губернатор Калифорнии при помощи мэра столицы Виталия Кличко, который опубликовал оригинальное видеопоздравление.
В нем Кличко учит Шварценеггера выговаривать фразу из песни Як тебе не любити, Києве мій. Отметим, что у “терминатора” это отлично получилось.
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В видео, посвященном дню Киева, также сняты красивые пейзажи столицы.
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Напомним, Шварценеггер в шпагате показал, как нужно тренироваться дома на карантине.