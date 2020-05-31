Всемирно известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер поздравил украинцев с Днем Киева.

Сделал это экс-губернатор Калифорнии при помощи мэра столицы Виталия Кличко, который опубликовал оригинальное видеопоздравление.

В нем Кличко учит Шварценеггера выговаривать фразу из песни Як тебе не любити, Києве мій. Отметим, что у “терминатора” это отлично получилось.

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В видео, посвященном дню Киева, также сняты красивые пейзажи столицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko) 31 Май 2020 в 12:31 PDT

Напомним, Шварценеггер в шпагате показал, как нужно тренироваться дома на карантине.