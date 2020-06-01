340 за сутки: в Украине уже более 24 тыс. случаев коронавируса

По состоянию на 1 июня в Украине зафиксировано 24 012 случаев коронавируса, говорится в статистике на сайте СНБО.
За сутки еще 340 граждан заболели Covid-19, 10 ранее зараженных человек умерли от осложнений.
Общее количество летальных случаев возросло до 718.
Еще 152 человека выздоровели от Covid-19. Общее количество лиц, победивших болезнь, достигло 9 690.
На сегодня медики зафиксировали 59 339 подозрений на коронавирус.
Коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 1005 случаев;
- Волынская область — 932 случая;
- Днепропетровская область — 942 случая;
- Донецкая область — 163 случая;
- Житомирская область — 742 случая;
- Закарпатская область — 1206 случаев;
- Запорожская область — 447 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1420 случаев;
- Кировоградская область — 514 случаев;
- м. Киев — 3043 случая;
- Киевская область — 1600 случаев;
- Львовская область — 1700 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Николаевская область — 294 случая;
- Одесская область — 896 случаев;
- Полтавская область — 270 случаев;
- Ровенская область — 1770 случаев;
- Сумская область — 170 случаев;
- Тернопольская область — 1176 случаев;
- Харьковская область — 1083 случая;
- Херсонская область — 178 случаев;
- Хмельницкая область — 454 случая;
- Черновицкая область — 3377 случаев;
- Черкасская область — 406 случаев;
- Черниговская область — 177 случаев.
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Коронавирус в Украине — детально
В Украине уже провели 363 187 тестов методом ПЦР и 10 944 тестов методом ИФА.
В общем заболели 1 725 детей и 4 621 медик. На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1 443 детей и 3 757 медработников.
После инфицирования коронавирусом госпитализировали 7 362 человек, из них 282 ребенка и 864 медика.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.
36 медиков умерли от осложнений Covid-19, 2354 — выздоровели. Также победили болезнь 663 ребенка.
Напомним, по состоянию на 31 мая коронавирус в Украине обнаружили у 23 672 человек, за сутки заболели еще 468 человек.