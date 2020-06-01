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Факты / Украина

340 за сутки: в Украине уже более 24 тыс. случаев коронавируса

По состоянию на 1 июня в Украине зафиксировано 24 012 случаев коронавируса, говорится в статистике на сайте СНБО.

За сутки еще 340 граждан заболели Covid-19, 10 ранее зараженных человек умерли от осложнений.

Общее количество летальных случаев возросло до 718.

Еще 152 человека выздоровели от Covid-19. Общее количество лиц, победивших болезнь, достигло 9 690.

На сегодня медики зафиксировали 59 339 подозрений на коронавирус.

Коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 1005 случаев;
  • Волынская область — 932 случая;
  • Днепропетровская область — 942 случая;
  • Донецкая область — 163 случая;
  • Житомирская область — 742 случая;
  • Закарпатская область — 1206 случаев;
  • Запорожская область — 447 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1420 случаев;
  • Кировоградская область — 514 случаев;
  • м. Киев — 3043 случая;
  • Киевская область — 1600 случаев;
  • Львовская область — 1700 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Николаевская область — 294 случая;
  • Одесская область — 896 случаев;
  • Полтавская область — 270 случаев;
  • Ровенская область — 1770 случаев;
  • Сумская область — 170 случаев;
  • Тернопольская область — 1176 случаев;
  • Харьковская область — 1083 случая;
  • Херсонская область — 178 случаев;
  • Хмельницкая область — 454 случая;
  • Черновицкая область — 3377 случаев;
  • Черкасская область — 406 случаев;
  • Черниговская область — 177 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

340 за сутки: в Украине уже более 24 тыс. случаев коронавируса

Коронавирус в Украине — детально

В Украине уже провели 363 187 тестов методом ПЦР и 10 944 тестов методом ИФА.

В общем заболели 1 725 детей и 4 621 медик. На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1 443 детей и 3 757 медработников.

После инфицирования коронавирусом госпитализировали 7 362 человек, из них 282 ребенка и 864 медика.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

36 медиков умерли от осложнений Covid-19, 2354 — выздоровели. Также победили болезнь 663 ребенка.

Напомним, по состоянию на 31 мая коронавирус в Украине обнаружили у 23 672 человек, за сутки заболели еще 468 человек.

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