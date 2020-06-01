Адаптивный карантин – пять этапов снятия ограничений в Украине

Условие: количество тех, кто выздоровел в два раза больше, чем больных в течение 10 дней подряд, а загруженность больниц — менее 10%.

Дата: 11 мая.

Какие ограничения снимут: открыли для посещения детские площадки и спортплощадки, восстановили междугородный транспорт (внутри областей), перевозки в метро, открывают ТРЦ (без развлекательных зон), кинотеатры, театры, кафе, бары, рестораны.