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Факты / Украина

Из-за минирования моста Метро Киев стал в пробках (КАРТА)

Из-за ситуации с минированием моста Метро Киев стал в пробках.

Об этом свидетельствует информация на Google-картах.

Движение по дорогам в районе моста Метро было парализовано. Транспорт стоял в пробках на Набережном шоссе, по Парковой дороге и в районе станции метро Левобережная.

Читайте: В Киеве “заминировали” мост Метро — закрытая ряд станций красной ветки

Карта пробки 1 июня

1 июня в 14.00 полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании моста Метро. Столичные правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и перекрыли движение транспорта возле моста. Приостановилась и работа красной ветки Киевского метрополитена.

По информации правоохранителей, мужчина стоял на мосту Метро с большим пакетом в руках, а из него тянулся провод. Минер требовал личной встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Правоохранители провели операцию Гром, трансляцию которой вы могли смотреть на Фактах ICTV, и обезвредили мужчину. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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