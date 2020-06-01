Из-за ситуации с минированием моста Метро Киев стал в пробках.

Об этом свидетельствует информация на Google-картах.

Движение по дорогам в районе моста Метро было парализовано. Транспорт стоял в пробках на Набережном шоссе, по Парковой дороге и в районе станции метро Левобережная.

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1 июня в 14.00 полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании моста Метро. Столичные правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и перекрыли движение транспорта возле моста. Приостановилась и работа красной ветки Киевского метрополитена.

По информации правоохранителей, мужчина стоял на мосту Метро с большим пакетом в руках, а из него тянулся провод. Минер требовал личной встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Правоохранители провели операцию Гром, трансляцию которой вы могли смотреть на Фактах ICTV, и обезвредили мужчину. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.