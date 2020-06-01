Как работает вокзал в Киеве

С 1 июня в Киеве возобновил работу железнодорожный вокзал и, соответственно, начали курсировать поезда.
Однако до 21.00 запланировано всего 12 поездов, когда в докарантинный период их было несколько десятков.
Вокзал почти пуст, а в кассы можно зайти только с улицы, а не через центральный вход.
На входе всех людей обязательно измеряют температуру и предлагают обработать руки дезинфектором.
По словам дежурной по залу Татьяны, пока у ни одного человека не выявили повышенной температуры.
— Пассажиры с пониманием относятся к нововведениям. Все идет, как должно быть.
Сотрудники рады, что снова могут полноценно выйти на работу.
На входах и выходах к вокзалу стоят правоохранители. Они контролируют, чтобы пассажиры заходили в масках.
Кассовый зал разделили на две части, чтобы не было скопления людей. У каждой кассы есть ленты для социальных дистанций.
Читайте: Билета и паспорта недостаточно. Новые правила проезда в поездах
Некоторые из пассажиров жалуется, что цены на билеты выросли на 20-30 грн, но все равно рады возобновлению железнодорожного сообщения.
— Ребенок приехала в гости, и закрыли все поезда, и она ждала, пока снова откроют, — рассказывает пассажирка Елена.
У нее также возникла проблема с билетами, ведь до этого она покупала их по 80-90 грн, а сейчас пришлось за 280, ведь в направлении Запорожья едет только Интерсити.
Ехать на поезде не боится, ведь у нее есть с собой все необходимые средства: маска, перчатки и дезинфектор.
Напомним, Укрзализныця возобновила работу уже 35 пассажирских поездов дальнего следования, а также с 1 июня возобновили движение 439 пригородных поездов.
Во время посадки в вагон каждому пассажиру мерить температуру и требовать наличие маски. Вагоны планируют дезинфицировать каждый час. В частности, будут протирать ручки, все контактные поверхности и мыть пол.
Купить билеты на поезд можно за 90 дней до отправления.
Анастасия Дячкина